Consorzi di bonifica, Piccinini (M5S): “Elezioni in piena pandemia sono un rischio che non possiamo correre. Intervenga il Ministero della Salute”

“Le elezioni dei Consorzi di bonifica in programma per metà dicembre devono essere rimandate. Visto che la Regione non sembra intenzionata a prendere una posizione chiara e netta, crediamo che ad intervenire debba essere direttamente il Ministero della Salute. Far svolgere delle elezioni in alcune province dove la curva di contagi per Covid non accenna a diminuire è un rischio che non possiamo correre”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle elezioni dei Consorzi di bonifica in programma dal 4 dicembre al 19 dicembre a seconda dei territori. “Far svolgere queste elezioni come se nulla fosse in piena pandemia è un gesto irresponsabile che è necessario fermare – aggiunge Silvia Piccinini – I dati sulla diffusione del virus, soprattutto in alcune province come per esempio quelle di Modena e Piacenza dove il Covid continua a correre senza sosta da ormai settimane, non ci permettono di poter abbassare la guardia e concedere deroghe. Ecco perché è necessario che queste elezioni vengano rinviate e al tempo stesso si dia vita a una reale riorganizzazione di questi enti consortili attraverso l’utilizzo del voto telematico, così come chiediamo da tempo. Se la Regione al momento non vuole intervenire, sia il Ministero della Salute a prendere i provvedimenti necessari” conclude Silvia Piccinini.