Consorzi di bonifica, Piccinini (M5S): “Una follia far svolgere elezioni in piena pandemia. Regione deve rinviare il voto”

Le elezioni dei Consorzi di bonifica previste per dicembre devono essere rinviate: è quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che ha presentato un’interrogazione in Regione per chiedere la sospensione della tornata elettorale degli enti consortili prevista dal 4 al 19 dicembre prossimi.

“Far svolgere queste elezioni, in piena fase emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19, è pura follia e per questo la Regione deve sospenderle e rinviarle a quando la situazione sanitaria potrà permetterlo – spiega Silvia Piccinini – è davvero grave come chi ha indetto queste elezioni possa anche solo pensare di poter aggirare i vari provvedimenti messi in campo per cercare di limitare gli assembramenti e le opportunità di contagio. Un atteggiamento reso ancora più grave dal fatto che queste elezioni sono state previste solo in presenza, negando ancora una volta il ricorso al voto telematico nonostante tutte le polemiche che sono scoppiate in passato”.

All’interno della sua interrogazione, infatti, la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle ricorda come le elezioni che si sono svolte nel 2015 nelle sola modalità in presenza abbiano dato luogo a ricorsi, indagini amministrative, accuse rilevanti di brogli con voti addirittura registrati a nome di persone decedute, oltre a un tasso imbarazzante di partecipazione (fra l’1% e il 2% del totale degli aventi diritto), trend quest’ultimo confermato anche nelle elezioni del Consorzio della bonifica reggiana del 2018. “Chi vuole che le elezioni si svolgano nelle prossime settimane evidentemente spera di impedire, ancora una volta, una reale partecipazione democratica lasciando gli organi consortili in un’area d’ombra e sottraendoli nei fatti al controllo dei cittadini e dei contribuenti. Per questo – conclude Silvia Piccinini – chiediamo alla Regione di intervenire e bloccare queste elezioni puntando una volta per tutte sulla modalità telematica come strumento per permettere il loro svolgimento in totale sicurezza”.