COPPARO, CALEFFI-PICCININI (M5S): “FONDI PNRR PER GLI ASILI NIDO PROROGATI FINO AL 31 MARZO, IL COMUNE NON PERDA ANCHE QUESTA OPPORTUNITÀ. CONTINUARE NELL’IMMOBILISMO SAREBBE UN GRAVE DANNO PER IL TERRITORIO”

“La giunta del sindaco Pagnoni si svegli e non perda l’opportunità di rinnovare gli asili nido, soprattutto per quel che riguarda gli spazi interni ed esterni. Se fino ad oggi il Comune di Copparo non ha presentato nemmeno un progetto legato agli interventi finanziabili con i fondi del PNRR, la proroga al 31 marzo annunciata dal Ministero dell’Istruzione gli concede un’altra chance che non può e non deve essere sprecata”. È quanto dichiara Monica Caleffi, consigliera comunale del MoVimento 5 Stelle, insieme alla capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini in merito ai progetti che la Regione ha inviato al Governo per finanziare, attraverso i fondi del PNRR, interventi di edilizia scolastica su asili nido e scuole dell’infanzia. Per la provincia di Ferrara si tratta di interventi di ampliamento e riqualificazione di strutture già esistenti per un importo che si aggira intorno ai 26 milioni di euro a cui però il Comune di Copparo non parteciperà visto che non è stato presentato nessun progetto.

“Come evidenziato dal capogruppo del PD Enrico Bassi, si tratta di una grave mancanza da parte della giunta del sindaco Pagnoni che rischia di provocare un grave danno al nostro territorio. Non tutto però è ancora perduto – spiega Monica Caleffi – Il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha comunicato una proroga per la presentazione dei progetti per gli asili nido in quanto sono state presentate richieste per 1,2 miliardi di euro su un totale di 2,4 miliardi disponibili. Ecco perché Copparo non deve farsi sfuggire questa opportunità e presentare al più presto dei progetti”.

“Purtroppo il Comune di Copparo non si sta distinguendo per spirito di iniziativa riguardo all’utilizzo dei fondi del PNRR – aggiunge Silvia Piccinini – e l’immobilismo sul fronte dei progetti per la riqualificazione di materne ed asili nido lo dimostra. Anche per questo come MoVimento 5 Stelle abbiamo presentato un accesso agli atti per capire come l’amministrazione comunale si stia muovendo in relazione all’utilizzo dei fondi, non solo legati al PNRR, ma anche a tutte le risorse messe in generale a disposizione dall’Europa”. “L’impressione – concludono Monica Caleffi e Silvia Piccinini – è che la giunta del sindaco Pagnoni sia interessata più alla lotta interna per le poltrone che a lavorare per il bene del territorio e dei suoi cittadini”.