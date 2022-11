COPPARO, IL M5S PORTA IN REGIONE IL CASO DEI CATTIVI ODORI A BRAZZOLO. PICCININI-CALEFFI: “CITTADINI ESASPERATI. ARPAE INTERVENGA AL PIÙ PRESTO”

Sbarca in Regione il caso degli odori nauseabondi che sono costretti a sopportare gli abitanti della frazione di Brazzolo, nel comune di Copparo, e della zona a ridosso di Tresignana e Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara. Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione per chiedere un intervento diretto di ARPAE riguardo ai pesanti disagi denunciati ormai da anni dai cittadini a causa dei cattivi odori provenienti da alcuni allevamenti avicoli e bovini della zona, nonché da un impianto a biogas e una discarica.

“Questi cittadini, che ironicamente dicono di vivere in quello che hanno rinominato il ‘Triangolo delle Bermuda della puzza’, sono esasperati per i loro continui appelli che in questi anni sono caduti inesorabilmente nel vuoto – spiegano Silvia Piccini e la consigliera comunale del M5S a Copparo, Monica Caleffi che presenterà un’analoga interrogazione in Comune – È dal 2017, cioè quando ai confini dei tre comuni si sono insediati un impianto di biogas e allevamenti di bovini e polli, rispettivamente con 10mila e 600mila capi, che devono convivere ogni giorno con odori nauseabondi e barricati nelle proprie case. Si tratta di una situazione di estrema emergenza che deve essere risolta una volta per tutte. La richiesta di aiuto di queste persone non può continuare ad essere ignorata”.

Per questo nella sua interrogazione la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle chiede in primo luogo alla Regione di effettuare, tramite ARPAE, regolari ed accurati monitoraggi della qualità dell’aria della zona. “Oltre a individuare le giuste contromisure per cercare di limitare i disagi legati alla presenza dei cattivi odori, è necessario che la Regione assicuri anche che le emissioni provenienti dagli impianti di biogas e dagli allevamenti non determinino rischi per la loro salute – aggiungono Silvia Piccinini e Monica Caleffi – Da tempo, infatti, i residenti lamentano disturbi e malesseri che sarebbero legati proprio alla presenza dei cattivi odori. Per questo è necessario intervenire subito, non c’è più tempo da perdere” concludono le due esponenti del MoVimento 5 Stelle.