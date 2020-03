Coronavirus, il M5S dona il taglio dei propri stipendi al fondo regionale della Protezione civile

I soldi delle ultime restituzioni del MoVimento 5 Stelle della scorsa legislatura andranno al fondo creato dalla Regione Emilia-Romagna “Insieme si può” per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. È quanto deciso dal gruppo regionale M5S per dare un aiuto concreto e immediato alla gestione dell’emergenza sanitaria in Emilia-Romagna. In tutto si tratta di 10mila euro, ultima tranche derivante dal taglio degli stipendi della passata legislatura, che fa seguito ad altre iniziative che hanno ricevuto in questi anni sostegno economico (tra cui fondo per il microcredito e la campagna “Facciamo EcoScuola”).

I soldi verranno versati sul conto aperto ieri dalla Regione Emilia-Romagna intestato alla Protezione civile regionale e che potrà accogliere le donazioni di chiunque volesse farlo. “In questo momento di forte difficoltà per la nostra regione e per tutto il nostro Paese, destinare le nostre restituzioni a questo fondo è doveroso e ci sembra il modo migliore per dare sostegno al nostro sistema sanitario e al personale che ci lavora. Per questo invitiamo chiunque abbia la possibilità di farlo a donare anche pochi euro per questa emergenza. Ma il più grande gesto di generosità che tutti noi possiamo fare è rimanere a casa attenendoci scrupolosamente alle disposizioni che ci sono state date da Governo e Regione, limitando gli spostamenti ai soli motivi di lavoro e alle urgenze” conclude il gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.

Di seguito le indicazioni per chi volesse effettuare una donazione:

IBAN: IT69G0200802435000104428964

DALL’ESTERO codice Bic Swift: UNCRITM1BA2

CAUSALE: Insieme si può: l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus

INTESTATARIO: Protezione civile regionale