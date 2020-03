Coronavirus, Piccinini (M5S): “Abbassamento smog riduce rischio contagio. Regione tenga presente questo dato per la svolta green”

“Quando l’emergenza Coronavirus terminerà crediamo che si debba tenere in considerazione il fatto che, come dimostrato in questi giorni, lo smog possa veicolare in modo molto veloce la diffusione dei virus. Per questo, per la tutela della nostra salute e per l’ambiente, serve una volta per tutte attuare quella svolta green già annunciata dalla Regione, che preveda investimenti consistenti e reali sullo sviluppo della mobilità sostenibile”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che presenterà un’interrogazione sullo studio condotto dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che, assieme alle università di Bari e di Bologna, ha esaminato i dati pubblicati sui siti delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e li ha incrociati con i casi di contagio riportati dalla Protezione Civile, dimostrando che lo smog può essere una delle cause della più veloce diffusione del virus nelle aree con aria più inquinata, come la Cina e la Pianura Padana appunto.

“In questi giorni di calo del traffico la qualità dell’aria che respiriamo è sensibilmente migliorata. Un dato, anche questo, che ci deve far riflettere – aggiunge Piccinini – sul fatto che un ripensamento sulla mobilità sia determinante e non possa essere più rimandato. Come ripetiamo da tempo servono investimenti importanti per il rinnovo del parco auto sia pubblico che privato, con agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche e ad impatto zero. Negli ultimi anni qualcosa è stato fatto, soprattutto grazie al lavoro e alle proposte del MoVimento 5 Stelle sia al Governo che in Emilia-Romagna, ma c’è bisogno di fare di più. Lo studio pubblicato in questi giorni dimostra come abbassare le emissioni di particolato riduca il rischio di contagio e quindi di ammalarsi. La Regione dovrà tenerne conto” conclude Silvia Piccinini.