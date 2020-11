Coronavirus, Piccinini (M5S): “Finalmente lo sblocco del bonus sanità per gli autisti soccorritori. Abbiamo evitato che ci fossero lavoratori di serie A e di serie B”

“Il riconoscimento del bonus Covid anche agli autisti soccorritori che lavorano in convenzione con il nostro sistema sanitario regionale è un’ottima notizia ed è il frutto del lavoro che il MoVimento 5 Stelle ha portato avanti nei mesi scorsi con l’approvazione di una specifica risoluzione in Assemblea Legislativa lo scorso 24 luglio. Anche se ci aspettavamo che il bonus arrivasse prima, siamo comunque soddisfatti di essere riusciti ad evitare che a questi lavoratori non venisse riconosciuto il giusto premio per il loro impegno durante la fase più acuta della pandemia”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia dell’accordo raggiunto tra i sindacati e due aziende che si occupano del servizio di trasporto infermi e di soccorso in convenzione con il sistema sanitario regionale per il riconoscimento del “bonus Covid” anche agli autisti soccorritori. “Finalmente si andrà a porre fine a quella che era una vera e propria ingiustizia, visto che il riconoscimento del bonus solo a una parte degli operatori che lavorano nella galassia della nostra sanità creava lavoratori di serie A e di serie B – aggiunge Silvia Piccinini – Una situazione molto pericolosa che avevamo ben evidenziato nella nostra risoluzione, approvata nei mesi scorsi, e che adesso permette anche agli autisti soccorritori che lavorano in convenzione di poter usufruire di questo bonus. Ci aspettavamo che il percorso fosse più veloce ma siamo in ogni caso soddisfatti del risultato raggiunto perché dà il giusto riconoscimento a lavoratori che continuano a prestare il proprio servizio con impegno e dedizione per la tenuta del nostro sistema sanitario, oggi purtroppo alle prese con una seconda ondata” conclude Silvia Piccinini.