Coronavirus, Piccinini (M5S): “Utilizzare sistema Alert System per informare i cittadini sulle regole dell’emergenza”

Invitare i Comuni e le Ausl dell’Emilia-Romagna ad utilizzare i sistemi di “Alert System” per informare i cittadini sulle limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus e sulla necessità di restare a casa per cercare di contenere al massimo le occasioni di contagio: è quanto chiede con una risoluzione alla Regione Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.

“Diversi Comuni, anche grazie a specifiche convenzioni con ANCI, hanno attivato misure di contatto diretto con i cittadini attraverso il sistema di Alert System che permette di raggiungere al telefono, sia su dispositivi fissi che mobili, oltre 200 mila utenze ogni ora – spiega Silvia Piccinini – Un metodo utilizzato anche in occasione di terremoti o alluvioni che però può essere utile anche nella situazione di emergenza che stiamo vivendo in queste settimane. Nonostante le ordinanze, gli appelli e gli inviti a limitare i nostri spostamenti ci sono ancora troppe persone in giro, convinte che si possa uscire per fare la spesa ogni giorno. Evidentemente serve un’ulteriore campagna di sensibilizzazione, ancor più mirata, per cercare di comunicare a queste persone l’urgenza di rispettare i divieti adottati nei giorni scorsi. Il sistema di Alert System permetterebbe di comunicare in modo chiaro e diretto con tutti i cittadini iscritti al sistema e per questo – conclude Silvia Piccinini – enti locali e Ausl dovrebbero attivarlo al più presto”.