Covid-19, Piccinini (M5S): “Attese per i tamponi dimostrano nuova avanzata del virus. Bisogna limitare al massimo gli spostamenti quotidiani altrimenti anche il nostro sistema sanitario non reggerà”

“In pochi giorni per effettuare un tampone al drive through della zona Fiera a Bologna si è passati da un’attesa di pochi minuti a più di due ore, segnale evidente di come stia aumentando in modo esponenziale il numero di persone che sta venendo in contatto con il virus. Ecco perché, oltre a potenziare il sistema di tracciamento cercando di abbassare anche i tempi di attesa, è necessario che i cittadini capiscano che limitare gli spostamenti allo stretto necessario e restare il più possibile a casa sono delle scelte obbligate in questo momento”.

È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in relazione alla diffusione del Coronavirus in Emilia-Romagna. “Se i contagi dovessero aumentare ancora nei prossimi giorni, anche la tenuta del nostro sistema sanitario potrebbe essere messo a dura prova – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo credo che non sia necessario aspettare le norme contenute nel nuovo DPCM per capire che serve da parte dei cittadini un grande senso di responsabilità. Il momento che stiamo vivendo ci obbliga a rivedere nuovamente le nostre abitudini quotidiane. Ciò significa che gli spostamenti devono essere fatti solo se strettamente necessari, evitando qualsiasi tipo di assembramento, i luoghi affollati, le uscite per gli acquisti non indispensabili. Solo così potremmo in qualche modo cercare di rallentare la corsa del virus e dare un pò di respiro ai nostri ospedali” conclude la capogruppo M5S.