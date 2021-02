Covid, Piccinini (M5S): “Cordoglio per la scomparsa di Bruno Pizzica. Era un punto di riferimento per anziani e pensionati”

“Mi unisco al dolore per la scomparsa di Bruno Pizzica. Si tratta di una grave perdita per Bologna e per l’intera regione”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’improvvisa scomparsa di Bruno Pizzica, segretario dello Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna. “Grazie al suo impegno e alla passione per il suo lavoro, Bruno Pizzica per anni è stato un punto di riferimento per tantissimi pensionati ed anziani. Alla moglie, alla figlia e a tutti quelli che gli hanno voluto bene vanno le mie più sentite condoglianze” conclude Silvia Piccinini.