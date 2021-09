Covid, Piccinini (M5S): “Minacce No Vax intollerabili. Massima solidarietà a Luigi Di Maio e al presidente Bonaccini”

“Le minacce e gli insulti a Luigi Di Maio e al presidente Bonaccini sono gravi e intollerabili. Purtroppo il clima di tensione e di contrapposizione che si sta formando attorno alla campagna vaccinale e al tema del ‘Green pass’ sta assumendo contorni davvero preoccupanti, come dimostra l’assalto al gazebo del MoVimento 5 Stelle qualche giorno fa a Milano. Le minacce e la violenza non possono e non devono essere utilizzate come arma per manifestare il proprio dissenso. Massima solidarietà al nostro Luigi Di Maio e al presidente Bonaccini per quanto accaduto”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al caso delle minacce contenute in alcune chat Telegram dei gruppi No Vax.