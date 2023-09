CREVALCORE, PICCININI (M5S): “DAVANTI AI CANCELLI DELLA MARELLI PER STARE VICINO AI LAVORATORI. NON POSSONO ESSERE LORO A PAGARE IL PREZZO DI SCELTE POCO LUNGIMIRANTI”

“Domani sarò davanti ai cancelli della Marelli a Crevalcore per portare tutta la solidarietà del MoVimento 5 Stelle ai lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Non possono essere loro a pagare il prezzo di scelte poco lungimiranti che purtroppo continuano a riguardare realtà industriali presenti anche in Emilia-Romagna”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al caso dell’annunciata chiusura dello stabilimento della Marelli a Crevalcore e che mette a rischio la stabilità lavorativa di 230 persone. “Bene che in queste ore la politica regionale si stia mobilitando per cercare di trovare una soluzione a una situazione che rischia di danneggiare un intero territorio e che potrebbe dare il via ad un effetto domino dagli effetti incontrollati – aggiunge Silvia Piccinini – Una mobilitazione che però sembra non riguardare al momento esponenti del Governo che forse non hanno ben compreso il pericolo che si sta affacciando all’orizzonte. Anche per questo domani sarò a Crevalcore per portare tutta la nostra vicinanza alla battaglia dei lavoratori. Noi siamo con loro” conclude Silvia Piccinini.