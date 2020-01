“Quello che sta succedendo ai lavoratori della Casmatic-Fabio Perini di Calderara di Reno è molto grave. È necessario fare di tutto per cercare di salvare i posti di lavoro che i vertici della multinazionale tedesca vorrebbe tagliare”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera regionale e candidata capolista alle prossime elezioni regionali del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’annuncio da parte della proprietà della Casmatic-Fabio Perini del licenziamento di 66 persone (su 118 dipendenti) nello stabilimento di Bologna. “Siamo di fronte all’ennesimo tentativo di far pagare ai lavoratori scelte manageriali controverse – aggiunge Silvia Piccinini – Così come appare del tutto incomprensibile spostare la produzione da Bologna allo stabilimento di Lucca. Per questo siamo vicini ai lavoratori e chiediamo che si attivi al più presto un tavolo di confronto a livello istituzionale per cercare di capire quali strade possono essere intraprese per salvaguardare ogni singolo posto di lavoro”.