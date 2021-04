Crisi danza, Piccinini (M5S): “Bene attenzione della Regione su ristori e riforma del settore. Importante che il tavolo regionale parta al più presto”

“L’impegno preso oggi in aula dalla Regione per il sostegno al settore della danza è sicuramente un segnale importante e che ci fa ben sperare per una sua nuova ripartenza. L’avvio del tavolo regionale previsto entro fine maggio, la possibilità di poter accedere fin da subito al fondo regionale da quasi 1,4 milioni di euro e la richiesta fatta al Governo di attuare al più presto una riforma legislativa, sono provvedimenti che vanno nella direzione che chiedevamo. Adesso è importante che si proceda su questa strada”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che la Giunta, attraverso l’assessore alla cultura Mauro Felicori, questa mattina ha risposto a un question time presentato dalla consigliera regionale sulla crisi del settore danza.

“Gli annunci fatti in aula dall’assessore Felicori sono sicuramente un passo in avanti rispetto a quanto fatto fino ad oggi e credo che possano far ben sperare anche chi manifestava fuori dall’Assemblea Legislativa – aggiunge Silvia Piccinini – Oltre al tema dei ristori previsti già da una delibera approvata lo scorso 19 aprile, credo che quanto annunciato oggi dalla Regione vada nella direzione che noi avevamo indicato anche nel nostro progetto di legge, in particolare per quel che riguarda la proposta di replicare per il settore della danza il percorso che è stato fatto per le scuole di musica. Crediamo inoltre che l’idea di un sistema di detrazioni più rilevanti per questo settore sia un altro segnale positivo anche perché dimostra come finalmente si sia capito che la danza altro non è che un’attività imprenditoriale, fatta di professionisti, lavoratori e lavoratrici che hanno subito un colpo tremendo durante il periodo della pandemia. Adesso è indispensabile che gli impegni annunciati oggi dalla Giunta vengano portati avanti fino in fondo, a cominciare dalla convocazione di quel tavolo regionale che dovrebbe partire entro la fine del mese di maggio” conclude la capogruppo regionale M5S.

Clicca qui per vedere il video del question time