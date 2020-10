“La delibera appena approvata dalla Giunta che riconosce la gratuità delle cure ormonali a chi ha deciso di cambiare sesso va finalmente nella direzione di un pieno riconoscimento dei diritti di tutti, senza discriminazioni di genere: è una misura di civiltà che colma un vuoto importante perché sin grado anche di salvare la vita a queste persone”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia che la Regione ha concesso alle persone con disforia di genere di poter sostenere gratuitamente, e sotto il controllo delle Servizio sanitario regionale attraverso le farmacie ospedaliere, le terapie ormonali adeguate.

“Si tratta una buona notizia frutto anche dell’impegno che il MoVimento 5 Stelle ha portato avanti nella scorsa legislatura per l’approvazione della legge contro l’omotransfobia – aggiunge Silvia Piccinini – Finalmente dopo tanto tempo si potrà dare una risposta adeguata a chi chiedeva il riconoscimento di alcuni diritti fino a questo momento negati. Certo, questa delibera rappresenta soltanto il primo passo verso un più ampio progetto che abbia come obiettivo quello di azzerare tutte le discriminazioni e diseguaglianze che oggi purtroppo ancora restano tante. C’è ancora molta strada da fare ma come M5S in Regione non mancheremo di assicurare il nostro appoggio a iniziative che vadano in questo senso” conclude la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.