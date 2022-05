DANNEGGIATA LAPIDE PER LE VITTIME DELLA UNO BIANCA A BOLOGNA, PICCININI (M5S): “GESTO IGNOBILE. INDIVIDUARE AL PIÙ PRESTO I RESPONSABILI”

“Il danneggiamento al cippo che ricorda i tre carabinieri vittime dell’Uno Bianca è davvero molto grave e per questo è necessario individuare al più presto i responsabili”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo allo sfregio che ignoti hanno provocato alla lapide in memoria di Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini, i tre carabinieri uccisi dalla banda della Uno bianca il 4 gennaio del 1991 nel quartiere Pilastro a Bologna. “Si tratta di un’offesa oltre che nei confronti dei familiari dei tre militari uccisi, a cui va tutta la mia solidarietà, anche verso tutte le altre vittime di quella sanguinosa e spietata banda criminale che mise a ferro e fuoco Bologna per anni – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo il mio auspicio è che si possa nel più breve tempo possibile risalire agli autori di questo gesto ignobile” conclude la capogruppo regionale M5S.