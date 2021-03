Danza, ok al tavolo regionale proposto dal M5S. Piccinini: “Primo importante passo per aiutare un settore duramente colpito dalla pandemia”

Un aiuto al settore della danza duramente colpito dal protrarsi della pandemia e l’impegno concreto per arrivare ad avere anche una sua strutturazione a livello legislativo: è quanto prevede la risoluzione presentata dalla capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini e approvata questa mattina all’unanimità dalla Commissione cultura dell’Assemblea Legislativa.

“Si tratta di un risultato molto importante perché permette al settore della danza di intravedere una piccola luce in fondo al tunnel nel quale purtroppo è piombato con l’emergenza Coronavirus – spiega Silvia Piccinini – La pandemia, infatti, ha colpito duramente questa disciplina anche perché in Italia, contrariamente ad altre realtà, la danza è ancora priva di uno strumento di supporto, regolazione e riconoscimento specifico”. La risoluzione, approvata all’unanimità da tutte le forze politiche, e che è stata emendata dal Partito democratico, prevede l’impegno da parte della Regione ad individuare misure di sostegno specifiche alla danza anche attraverso l’istituzione di uno specifico tavolo regionale.

“In questo modo – aggiunge Silvia Piccinini – si potrà lavorare alla creazione di un intervento legislativo ad hoc con una proposta di legge da presentare in Parlamento anche coinvolgendo all’interno del tavolo regionale le associazioni e le principali realtà coreutiche d’eccellenza della nostra regione. Come abbiamo ripetuto in più di un’occasione la danza ha urgente bisogno di un quadro normativo nuovo per dare dignità all’intero sistema. Serve chiarire bene cosa significhi essere docente, migliorare la formazione, definire la forma giuridica specifica per le scuole di danza: dobbiamo lavorare per dare prospettiva ad un mondo che nella nostra Regione trova delle punte di eccellenza. E come MoVimento 5 Stelle siamo soddisfatti di essere riusciti ad avviare questo percorso attraverso l’approvazione della nostra risoluzione” conclude la capogruppo regionale M5S.