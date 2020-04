Danza, Piccinini (M5S): “Audizione in Commissione Cultura per preparare il rilancio del settore”

Un’audizione in Commissione Cultura per capire al meglio quali devono essere le azioni da mettere in campo per il rilancio del settore della danza: è questa la richiesta avanzata dal MoVimento 5 Stelle, attraverso la capogruppo Silvia Piccinini, per programmare la ripartenza del mondo della danza alla fine dell’emergenza Coronavirus che ha di fatto bloccato ogni attività.

“Oggi la stragrande maggioranza delle nostre attività sono messe a dura prova dall’emergenza Covid-19 – spiega Piccinini – ma in realtà la danza è stata dimenticata e messa in un angolo da molto tempo. Una condizione dalla quale bisogna farla uscire al più presto, per farla tornare ad essere libera sia nel nostro Paese che nella nostra regione. Per questo, dopo la risoluzione che abbiamo presentato per chiedere che la ripartenza corrisponda anche a una nuova attenzione e ad una serie di impegni concreti in favore dell’intero settore, ho chiesto alla Presidente della Commissione Cultura anche lo svolgimento di un’audizione specifica su questo mondo sia per averne piena consapevolezza delle criticità e delle enormi potenzialità di questo mondo a tutti i consiglieri regionali”. La richiesta del MoVimento 5 Stelle arriva proprio nella giornata mondiale della Danza, fissata per oggi, 29 aprile. “Un’occasione – conclude Silvia Piccinini – per ripartire e ripensare a quello che si vuole fare per questo settore”.