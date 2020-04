Danza, Piccinini (M5S): “Avviare tavolo di confronto per la ripartenza del settore dopo fine emergenza Covid-19”

Un tavolo regionale per programmare la ripartenza del settore della danza dopo la fine dell’emergenza Coronavirus. È quanto chiede il MoVimento 5 Stelle attraverso una risoluzione presentata dalla capogruppo Silvia Piccinini.

“Le scuole di danza in Italia sono molto numerose, al punto che si stima superino le 15.000 unità, anche in Emilia-Romagna. Questa grande e diffusa realtà sta subendo contraccolpi durissimi dall’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti, che hanno comportato la chiusura anche di queste scuole – spiega Silvia Piccinini – Ad oggi non sono disponibili indicazioni certe sulla ripresa delle attività, che comunque dovrà tenere conto delle condizioni oggettive nelle quali questa viene svolta e che comporta, necessariamente, di operare con il corpo e di accompagnarne i movimenti. Ecco perché è necessario lavorare al più presto per consentire la ripartenza di questo settore con una nuova progettazione che riesca ad assicurare, come avvenuto in altri paesi, anche a questa grande realtà lo spazio d’esercizio di cui ha bisogno”.

Nella risoluzione si chiede un intervento per l’individuazione delle condizioni attraverso le quali riaprire in sicurezza, di misure per sostenere l’attività di imprese, associazioni, operatori (partendo dai canoni d’affitto, particolarmente problematici nel caso di rapporti fra privati, all’accesso a fondi di garanzia, alle assicurazioni) e delle prospettive per le prossime stagioni teatrali.

“Quello che chiediamo è che si attivi al più presto un tavolo regionale di confronto – conclude Silvia Piccinini – coinvolgendo i diversi attori istituzionali, associativi e professionali in campo, compresi anche i Ministeri competenti”.