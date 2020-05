Danza, Piccinini (M5S): “Finalmente la Regione penserà a come farla ripartire in sicurezza. Adesso confronto con le associazioni”

“Sulla possibile ripartenza della danza nelle prossime settimane crediamo che la Giunta, dopo un primo momento interlocutorio, abbia deciso finalmente di intraprendere la strada giusta. Siamo fiduciosi, infatti, che anche attraverso una proficua collaborazione con le associazioni di ogni territorio, si possa arrivare a far ripartire un settore che anche in Emilia-Romagna interessa migliaia di persone”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’audizione che si è svolta questa mattina in Commissione cultura del capo di gabinetto della giunta regionale Gianmaria Manghi sulla situazione dello sport regionale.

“La nostra richiesta, che prevedeva la nascita fin da oggi di linee guida e protocolli per la ripartenza in sicurezza della danza, ci sembra esser stata finalmente presa in considerazione dalla Giunta – aggiunge Piccinini – Adesso ci aspettiamo che nelle prossime settimane ci possa essere quel confronto con le singole realtà che compongono il mondo della danza, alcune delle quali hanno anche già stilato proposte come per esempio la scuola di danza Arabesque di Bologna, in modo che si possa dare il via libera in tutta sicurezza per la ripresa delle attività. Come M5S continueremo a monitorare la situazione”.