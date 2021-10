Danza, Piccinini (M5S): “Serve una verifica sullo stato di attuazione del tavolo regionale”

Una verifica sullo stato di attuazione del tavolo regionale della danza: a chiederla è Silvia Piccinini, capogruppo regionale M5S, all’interno di un’interrogazione rivolta alla Giunta per capire a che punto è lo strumento fortemente voluto proprio dal Movimento 5 Stelle, che nella primavera di quest’anno aveva fatto approvare una risoluzione con un impegno preciso in tal senso. “A maggio, rispondendo a un mio question time in aula, l’assessore Felicori anticipò che da lì a qualche settimana il tavolo regionale sarebbe partito – spiega Silvia Piccinini – A cinque mesi da quella data vogliamo capire in che modo si stia dando seguito a quell’impegno. D’altronde la risoluzione approvata prevedeva, tra gli altri impegni, anche l’ipotesi di elaborare un testo di legge regionale alle Camere, raccogliendo le istanze del settore della nostra regione che sarebbero dovute emergere proprio dal tavolo regionale costituto ad hoc con la finalità di sviluppare tutto il sistema danza”.

Ecco perché nella sua interrogazione la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle chiede alla Giunta gli step portati avanti fino a questo momento e gli obiettivi da realizzare. “Come abbiamo sempre sostenuto la danza ha dovuto pagare, come tanti altri settori, un prezzo molto alto a causa della pandemia. Adesso è arrivato il momento di sostenerla da vicino e agevolare un programma di crescita e sviluppo per dare una risposta alle tante persone che alla danza dedicano parte della propria vita” conclude Silvia Piccinini.