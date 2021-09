Disagi sulla linea Reggio-Guastalla, Piccinini (M5S): “Regione proceda velocemente con elettrificazione e superamento dei passaggi a livello coinvolgendo anche i sindaci del territorio”

“I disagi e i ritardi che si sono registrati in questi giorni sulla linea Reggio-Guastalla dimostrano come sia assolutamente necessario accelerare con i lavori di ammodernamento, in primo luogo con quelli per il completamento del sistema di elettrificazione. Lavori che è stato proprio il MoVimento 5 Stelle a volere riuscendo a far stanziare le risorse necessarie a bilancio”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale M5S, riguardo ai ritardi che si stanno verificando da alcuni giorni sulla linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla e che hanno comportato notevoli disagi agli utenti anche in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico.

“Visto che i cittadini sono ormai stanchi di pagare per un servizio di trasporto ferroviario che evidentemente non è ancora all’altezza, crediamo che non si possa tralasciare nessun aspetto di questa vicenda, compreso quello del superamento dei passaggi a livello, altra criticità ormai storica che influisce in modo determinante sulla puntualità dei treni che viaggiano sulla linea – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo la Regione dovrebbe convocare al più presto un tavolo con i sindaci del territorio per mettere in campo un piano operativo coordinato che punti proprio all’eliminazione degli attraversamenti ferroviari su strada. Le risorse, grazie proprio all’azione politica che il MoVimento 5 Stelle ha portato avanti in Assemblea Legislativa nello scorso mandato, ci sono. Adesso serve la collaborazione di tutti, a cominciare dagli Amministratori locali Bisogna però fare in fretta e non perdere più tempo” conclude la capogruppo regionale M5S.