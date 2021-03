Discarica Baricella, Piccinini (M5S): “Parole del sindaco Mattioli ci preoccupano. Ma per evitare riapertura serve trasparenza e verità non like su Facebook”

“Leggere dal sindaco di Baricella che ci sarebbero in atto dei ricatti politici per la riapertura della discarica è molto grave e farebbe bene il primo cittadino a chiarire al più presto il senso del suo messaggio che fino a questo momento resta davvero incomprensibile e preoccupante e che ci lascia davvero senza parole”. È il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle parole del sindaco di Baricella, Omar Mattioli, su “pressioni e ricatti” per far riaprire la discarica.

“Il MoVimento 5 Stelle è stato sempre a fianco del comitato che da tempo si batte contro la discarica e continuerà a farlo senza se e senza ma adesso serve dire la verità ai cittadini e non chiedere ‘like’ a un post su Facebook come vorrebbe il sindaco Mattioli – aggiunge Silvia Piccinini – Il primo cittadino quindi farebbe bene a chiarire al più presto il senso delle sue parole riguardo a una vicenda che lui stesso in più di un’occasione ha ribadito essere ormai chiusa. Chi sono le persone che vogliono la riapertura della discarica? Mattioli faccia nomi e cognomi e denunci eventuali pressioni interne. Senza la trasparenza necessaria non si fa di certo un favore a chi la discarica non la vuole” conclude la capogruppo regionale M5S.