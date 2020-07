Discarica Castel Maggiore, Piccinini (M5S): “Regione non smentisce ampliamento. Scelta antistorica che provocherà grave danno al territorio”

“Le parole del sottosegretario Baruffi oggi in aula ci fanno temere che l’ampliamento della discarica di Castel Maggiore sia quanto mai prossimo. Si tratterebbe di una decisione scellerata che va contro il volere di un’intera comunità e che smentisce clamorosamente quanto affermato anche dalla sindaca Gottardi che, in campagna elettorale, aveva assicurato che non avrebbe avallato ulteriori deroghe”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla situazione della discarica ASA a Castel Maggiore dopo che questa mattina in Assemblea Legislativa la Regione ha risposto ad un question time sull’ipotesi di un suo ampliamento. “Affermare che su questo progetto non è stata presa ancora nessuna decisione definitiva ma che il suo ampliamento sarebbe comunque in linea con il piano regionale dei rifiuti di certo non ci fa ben sperare – aggiunge Silvia Piccinini – In questo modo la Regione continua ad avvallare azioni che vanno nella direzione diametralmente opposta a quella prospettata in campagna elettorale sul fronte della sostenibilità ambientale e di un’eventuale svolta green. La discarica di Castel Maggiore dovrebbe già essere chiusa e invece oggi si prospetta un suo ampliamento che arrecherà un danno sempre più grave al nostro territorio. Come dimostra il caso di Baricella, quando c’è la volontà politica di dire no a questi progetti le discariche non si fanno e non si ampliano. Regione e Comune devono opporsi in modo netto” conclude la capogruppo M5S.