DISCARICA IMOLA, ASCARI-PICCININI (M5S): “GOVERNO DICA CHIARAMENTE COSA VUOLE FARE SU PROGETTO AMPLIAMENTO. BASTA PRESE IN GIRO”

Il Movimento 5 Stelle porta in Parlamento il “giallo” sull’ok al sopraelevamento della discarica Tre Monti di Imola. La deputata Stefania Ascari presenterà una interrogazione al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e a quello delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per chiedere quale sia il reale orientamento del Governo sul progetto dopo che, al termine del Consiglio dei Ministri del 10 novembre, era stato comunicato il superamento del dissenso espresso dalla Soprintendenza nel procedimento di valutazione d’impatto ambientale, per poi essere smentito il giorno dopo. Caso sollevato anche dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini che aveva parlato di un vero e proprio “pasticcio” fatto dal Governo sulla discarica di Imola.

“Le forze politiche che compongono la maggioranza di governo non possono continuare a nascondersi parlando semplicemente di un errore di comunicazione per giustificare quanto fatto la scorsa settimana sulla Tre Monti – spiegano Stefania Ascari e Silvia Piccinini – Quello che bisogna chiarire al più presto è cosa intende fare realmente il Governo riguardo al dissenso espresso dalla Soprintendenza nel procedimento di valutazione d’impatto ambientale sul progetto di sopraelevazione del terzo lotto proposto da ConAmi e Herambiente, e che di fatto aveva fermato quello che tutti ritenevano un ampliamento mascherato. Visto che il tema era stato inserito all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri della scorsa settimana, tutto fa pensare che il Governo voglia prendere una decisione a breve su questo caso, ecco perché ci aspettiamo che su questo punto venga fatta chiarezza una volta per tutte da parte dei ministri interessati”. Per questo nella sua interrogazione la deputata Stefania Ascari chiede se il governo “non ritenga che la realizzazione dell’opera sia incompatibile coi dettami dell’art. 9 della Costituzione e se, e quali iniziative, intenda adottare al fine di garantire il superamento del summenzionato progetto a favore di interventi più sostenibili e conformi alle indicazioni europee”.