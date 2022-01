DISCARICA VALSAMOGGIA, PICCININI (M5S): “STOP DEFINITIVO È UN’OTTIMA NOTIZIA. BENE CHE LA REGIONE ABBIA ASCOLTATO LA VOLONTÀ DEI CITTADINI”

“Lo stop definitivo alla discarica di rifiuti speciali nel comune di Valsamoggia è un’ottima notizia. Come ripetiamo da tempo non si può continuare a dar vita a nuove discariche se l’obiettivo finale deve essere quello della realizzazione di un’autentica transizione ecologica anche in Emilia-Romagna. Bene quindi che la Regione, ascoltando i cittadini, abbia detto definitivamente addio a questo scellerato progetto”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo allo stop al progetto per la nascita della discarica di Rio Vulpazza a Castello di Serravalle nel comune di Valsamoggia.

“Bloccare questo progetto, dopo le proteste dei cittadini e l’esito negativo della Conferenza dei servizi, era l’unica soluzione possibile – aggiunge Silvia Piccinini – Autorizzare l’impianto avrebbe significato dare il via libera a una struttura totalmente estranea alla pianificazione urbanistica comunale e a quella dell’interno territorio” conclude la capogruppo regionale M5S.