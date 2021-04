Elezioni Consorzi di bonifica, Piccinini (M5S): “Voto telematico è priorità assoluta. Serve confronto tra Governo e Regione per superare problemi di sicurezza”

“Assicurare al più presto il voto telematico per i consorzi di bonifica deve essere una priorità assoluta, come dimostra il recente rinvio delle elezioni a Piacenza. Per questo crediamo sia fondamentale che Regione e Governo trovino al più presto una soluzione adeguata per garantire la necessaria sicurezza così come il MoVimento 5 Stelle chiede da tempo”. È il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, sull’ipotesi di voto telematico per i consorzi di bonifica di cui si è parlato questa mattina in Commissione politiche economiche dell’Assemblea Legislativa.

“Dalle parole del sottosegretario Baruffi ci è parso di capire che la Regione abbia finalmente la volontà di andare avanti sulla strada del voto telematico – aggiunge Silvia Piccinini – Purtroppo le difficoltà dal punto di vista normativo e tecnico per garantire la sicurezza del voto non in presenza limitano non poco il raggiungimento di questo traguardo. Per questo crediamo sia fondamentale che ci sia un maggiore coordinamento anche con il Governo per cercare di superare queste difficoltà. Il MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura ha chiesto con forza di aumentare la partecipazione democratica alla vita di questi enti proprio tramite l’attuazione del voto telematico e a distanza. L’emergenza Covid ha sicuramente accelerato questa esigenza come dimostrato anche dal caso del rinvio delle elezioni del consorzio di Piacenza. Bisogna fare presto” conclude la capogruppo regionale M5S.