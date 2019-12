Elezioni, Piccinini (M5S): “È Salvini l’unico ad aver tradito gli elettori. È passato dai mojito ai caffè ma i risultati resteranno disastrosi”

“L’unico ad aver tradito qualcuno è Salvini, altro che Grillo e Di Maio. È stato lui quest’estate, comodamente adagiato su un lettino del Papeete, a tradire il programma del primo governo Conte e a decretare la fine di quell’esecutivo. Paradossale che Salvini ogni volta faccia finta di dimenticarlo”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle affermazioni di Matteo Salvini durante la sua visita di questa mattina a Imola.

“I nostri ideali non sono cambiati, così come non è cambiata la nostra determinazione e la voglia di lavorare per il bene degli emiliano-romagnoli, portando avanti idee e proposte che siamo riusciti ad attuare in questi anni in Regione anche restando all’opposizione – aggiunge Piccinini – Cosa ha ottenuto, invece, la Lega in questi anni in Assemblea Legislativa? Assolutamente nulla, solo propaganda e nient’altro. Risultati inesistenti e quindi coerenti con quanto professa Salvini che utilizza le piazze delle nostre città per fare i suoi show elettorali per poi svanire nel nulla, così come ha fatto in Umbria. Curioso poi che si dica certo della vittoria del centrodestra in Regione, tanto da aver già scommesso molti caffè. Se fossi nella Borgonzoni non dormirei sonni tranquilli: dai mojito ai caffè il passo è veramente breve e i risultati, ne siamo certi, sono destinati ad essere ugualmente disastrosi” conclude la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle.