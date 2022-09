ELEZIONI, PICCININI: “RISULTATI M5S ANCHE IN EMILIA-ROMAGNA SONO INCORAGGIANTI. RIPARTIAMO DA QUI”

“Davanti alla vittoria di una destra conservatrice, che è contro i diritti civili, contro il diritto di decidere sul proprio corpo e della propria vita, contro le diversità e che ambisce ad un modello di società patriarcale, la preoccupazione è massima. Ma i dati delle urne ci dicono anche che c’è una parte di questo Paese che vuole essere rappresentato da chi ha una visione di futuro diversa, progressista, che mette al centro le persone più fragili o in difficoltà, che ha a cuore la sostenibilità ambientale, non come vezzo del momento, ma come prospettiva per le prossime generazioni”. E’ questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo ai risultati delle elezioni del 25 settembre. “I risultati del MoVimento 5 Stelle anche in Emilia-Romagna sono indubbiamente incoraggianti. E allora partiamo da qui: iniziamo a lavorare ogni singolo giorno con tutti coloro che hanno un’altra visione di società, affinché questo sentimento venuto fuori da queste elezioni, diventi maggioranza nel Paese” conclude Silvia Piccinini.