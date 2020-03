Uniformità nella sospensione delle tasse locali, soprattutto per quel che riguarda le rette dei nidi, per tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna coinvolti nell’emergenza del Coronavirus: è quanto chiede Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, all’interno di una interrogazione presentata alla Giunta.

“Negli ultimi giorni, anche alla luce del prolungamento delle misure straordinarie adottate per cercare di contenere la diffusione del Covid-19, molte amministrazioni comunali hanno predisposto, o stanno per farlo, la sospensione del pagamento di alcuni tributi locali – spiega Silvia Piccinini – Si va dalle rette dei nidi per l’infanzia o per la ristorazione scolastica, per evitare che i genitori paghino per servizi di cui non stanno usufruendo, fino alla sospensione anche del pagamento di imposte locali come l’IMU. Iniziative che però non sono ancora omogenee su tutto il territorio della nostra regione nonostante l’allarme Coronavirus stia ormai interessando tutte e nove le nostre province. Ecco perché chiediamo alla Regione di attivarsi al più presto per garantire uniformità nell’applicazione di questi provvedimenti proprio per tutelare il più possibile soprattutto per quel che riguarda i servizi educativi il reddito dei genitori e degli operatori scolastici, siano essi dipendenti pubblici o privati, in modo che non si trovino a pagare per un’emergenza che sta recando loro già disagi rilevanti” conclude la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle.