Test sierologici, da affiancare ai tamponi, come uno strumento in più per cercare di contenere al massimo la diffusione del Coronavirus soprattutto nelle categorie più a rischio: dagli operatori sanitari, al personale impegnato nei servizi essenziali pubblici e privati come i supermercati e a tutte le altre categorie a rischio.

É quanto propone Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, all’interno di una risoluzione appena depositata. “In questa fase molto delicata crediamo che sia necessario mettere in campo tutti gli strumenti possibili per cercare di contenere al massimo il contagio e circoscriverlo il più possibile – spiega Silvia Piccinini – Affiancare ai tamponi l’utilizzo dei test sierologici, così come hanno fatto anche altre Regioni, potrebbe avere come obiettivo immediato quello di censire una platea più vasta possibile, in modo da capire se in queste settimane siano venute o meno a contatto con il virus. Ecco perché crediamo che la Giunta debba realizzare immediatamente un piano per estendere l’effettuazione dei tamponi alle categorie di lavoratori e persone più a rischio utilizzando anche la risorsa dei test sierologici” conclude Piccinini.