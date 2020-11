Emergenza Covid-19, Piccinini (M5S): “A Modena situazione preoccupante, bene attenzione della Regione. Irresponsabile chi oggi chiede deroghe per aggirare i divieti”

“Purtroppo le nostre preoccupazioni sull’impennata dei contagi a Modena negli ultimi giorni ha trovato conferma nella volontà della Regione di intervenire al più presto per cercare di contenere la diffusione del virus in quella zona. Tanto che nella cabina di regia in programma per oggi pomeriggio si analizzerà la situazione modenese con grande attenzione. Anche per questo troviamo assolutamente fuori luogo le recenti polemiche portate avanti dalle forze di centrodestra che sembrano avere come unico obiettivo quello di trovare modi per aggirare i divieti indicati dai provvedimenti di Governo e Regione piuttosto che sensibilizzare ancor di più i cittadini a rispettarli alla lettera, in modo da frenare la curva dei contagi”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, al termine dell’audizione in Commissione sanità dell’assessore regionale Raffaele Donini sull’emergenza Coronavirus, informativa voluta proprio dalla stessa consigliera M5S per analizzare nel dettaglio la diffusione del Covid-19 in Emilia-Romagna. “Anche se i dati di oggi confermano che la curva dei nuovi positivi si stia attestando attorno ai 2200 nuovi casi al giorno, appare evidente come da metà ottobre ci sia stata un’impennata improvvisa di contagi che sta mettendo sotto forte pressione il nostro sistema sanitario – aggiunge Silvia Piccinini – In questo senso il caso di Modena è quello che ci preoccupa di più visto che da giorni ormai è la provincia in Emilia-Romagna con più nuovi contagi (ieri 605) e con al percentuale più alta di positivi su tamponi eseguiti (37,7% soltanto nella seconda settimana di novembre). Bene quindi che la Regione, come confermato oggi in Commissione, abbia intenzione di monitorare con la dovuta attenzione quanto sta emergendo”.

“Alla luce di questa situazione appaiono ancora più inopportune deroghe ad accessi alla zona ZTL in centro o il mancato annullamento di eventi fiere e mercati” aggiungono i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Modena Andrea Giordani, Giovanni Silingardi ed Enrica Manenti. “Non possiamo permetterci di rivivere situazioni come quelle della scorsa primavera a Piacenza. Ecco perché, a nostro avviso, serve da parte di tutti un grande senso di responsabilità. Non è possibile assistere ogni giorno a richieste di deroghe o scorciatoie riguardo ai divieti individuati dal DPCM del Governo o dalle ordinanze della Regione. In questo momento serve dare un messaggio chiaro ai cittadini ovvero quello di restare il più possibile a casa e a limitare al minimo gli spostamenti” conclude Silvia Piccinini.