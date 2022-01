EMERGENZA COVID, PICCININI (M5S): “REGIONE ACCELERI PER SOSTENERE TURISMO E DISCOTECHE. LA LORO RICHIESTA D’AIUTO NON PUÒ CADERE NEL VUOTO”

“Su turismo e discoteche, duramente colpite dagli effetti della nuova ondata di contagi, è necessario che Governo e Regione facciano di più. Servono ristori immediati perché si tratta di settori che più di altri, ormai da due anni a questa parte, stanno subendo contraccolpi economici notevoli”. È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, commentando le difficoltà denunciate delle associazioni di categoria del settore turistico e quello delle sale da ballo alle prese le nuove restrizioni dovute all’impennata dei contagi Covid.

“Anche se l’Emilia-Romagna ha fatto già la sua parte stanziando prima 3 milioni di euro ed altri 500 mila euro arriveranno, è necessario trovare nuove risorse per sostenere comparti che sono tra i più importanti della nostra economia – aggiunge Silvia Piccinini – Se, come sembra, il nuovo decreto ristori del Governo sarà pronto non prima della fine della prossima settimana crediamo che anche l’Emilia-Romagna possa fare la propria parte anticipando il più possibile l’intervento annunciato dal presidente Bonaccini qualche giorno fa per la prossima primavera. Sarebbe un segnale di attenzione e vicinanza in un momento particolarmente delicato e difficile per tanti gestori di hotel, agriturismi e discoteche che hanno visto quasi azzerati gli incassi in un periodo, come quello natalizio, dove invece le entrate erano importanti. La loro richiesta d’aiuto non può finire nel vuoto” conclude la capogruppo regionale M5S.