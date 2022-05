EMERGENZA UCRAINA, PICCININI (M5S): “ATTUATA LA NOSTRA PROPOSTA DI INVESTIRE SU FORMAZIONE DEI PROFUGHI. ACCOGLIENZA DEVE GARANTIRE PIENA INTEGRAZIONE ANCHE LINGUISTICA”

“Sono molto soddisfatta che la Regione abbia seguito la nostra indicazione di coinvolgere gli enti di formazione professionale nel processo di accoglienza dei profughi ucraini, rendendo disponibili percorsi di alfabetizzazione in vista di un efficace inserimento nel mercato del lavoro”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’annuncio fatto dalla Regione dello stanziamento di 474mila euro per agevolare l’alfabetizzazione linguistica delle persone fuggite dall’Ucraina in seguito allo scoppio della guerra.

“Si tratta di una richiesta che avevamo avanzato sia in un emendamento che in un ordine del giorno, entrambi approvati dall’Assemblea Legislativa durante la discussione del progetto di legge di solidarietà al popolo ucraino – spiega Silvia Piccinini – Bene quindi che la Regione oggi abbia scelto di seguire questa strada. Credo che l’apprendimento della lingua italiana debba trovarsi alla base del processo di accoglienza visto che riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento di una reale e piena autonomia da parte delle persone accolte in questi mesi. Non possiamo parlare di accoglienza senza puntare su una piena integrazione e la nostra Regione ha il dovere di mettere in campo tuti gli strumenti che ha a disposizione per raggiungere questo obiettivo”.