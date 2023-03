ENERGIA, PICCININI (M5S): “REGIONE ACCOGLIE LA NOSTRA RICHIESTA DI FINANZIARE TUTTE LE DOMANDE DEL BANDO CER. BENE IMPEGNO A TROVARE RISORSE ANCHE PER ALTRI PROGETTI MA BISOGNA FARE PRESTO”

“La volontà della Regione di finanziare tutte le 141 richieste arrivate al bando per le comunità energetiche e di sostenerne addirittura altre è un ottimo punto di partenza e accoglie in toto quelle che erano le nostre richieste. Certo, ci aspettavamo che la Giunta arrivasse già pronta all’appuntamento di oggi, avendo già individuato le risorse necessarie visto il grande interesse che il bando stava riscuotendo sui territori, e per questo adesso è necessario che si proceda nel più breve tempo possibile e senza tentennamenti”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, alla risposta che questa mattina il sottosegretario Davide Baruffi ha fornito al question time sul bando per lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili presentato dalla stessa consigliera M5S in apertura della seduta dell’Assemblea Legislativa.

“Il successo riscosso dal bando è evidente, superando ogni più rosea aspettativa – spiega Silvia Piccinini – Alla fine le richieste arrivate sono state 141, quasi il triplo rispetto a quanto preventivato qualche mese fa. Segnale del grande interesse che il tema delle CER sta riscuotendo in Emilia-Romagna e che avevo avuto modo di constatare anche durante l’iter di approvazione della legge regionale di cui sono stata relatrice. Per questo è sicuramente positivo che la Giunta abbia accolto la nostra richiesta di finanziare tutte le domande pervenute, assumendosi l’impegno di trovare nuove risorse per diffondere il più possibile questo strumento rivoluzionario per la produzione e il consumo di energia pulita sui territori. Per questo, come ho anche ribadito oggi in aula, auspichiamo anche che la Regione provveda ad aggiornare il numero di comunità energetiche rinnovabili da finanziare con i fondi del FESR fino al 2029. Numero che ad oggi è fermo a 40 ma che, visto anche lo straordinario successo del primo bando regionale, è destinato ad aumentare notevolmente” conclude la capogruppo regionale M5S.