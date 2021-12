FERRARA, PICCININI (M5S): “BENE DECISIONE DEL PREFETTO SULLO STOP AL PUBBLICO PER L’INCENDIO DEL CASTELLO. SINDACO E GIUNTA IRRESPONSABILI”

“Il fatto che sia dovuto intervenire il prefetto per scongiurare il pericolo di assembramento in occasione del Castello Estense a Ferrara dimostra l’assoluta irresponsabilità della giunta leghista guidata da Alan Fabbri. Il sindaco avrebbe dovuto prendere provvedimenti immediati, così come anche avevamo chiesto dopo gli ultimi e preoccupanti dati sui contagi da Covid, e invece ha preferito che fosse un altro a prendersi questa responsabilità. Un atteggiamento davvero incredibile”. È il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Ferrara, Rinaldo Argentieri ha disposto che il tradizionale incendio del Castello si svolga senza pubblico, annullando anche in tutta la provincia i grandi eventi con pubblico e gli spettacoli pubblici.

“Bene quindi che si sia deciso di far svolgere comunque l’evento senza aumentare il pericolo di contagi – aggiunge la capogruppo regionale M5S – Un fatto che evidentemente non preoccupava il Comune nonostante le 15mila persone previste in piazza e l’andamento dei contagi che stanno ormai aumentando giorno dopo giorno. Per fortuna a Ferrara c’è chi pensa alla sicurezza dei cittadini” conclude Silvia Piccinini.