FINE VITA, PICCININI (M5S): “BENE DISPONIBILITÀ DELL’ASSESSORE DONINI AL CONFRONTO IN COMMISSIONE SULLA DELIBERA DELLA REGIONE. ADESSO SI ACCELERI ITER PER DISCUSSIONE DELLA LEGGE”

“Visto che l’assessore Donini ha dato la sua piena disponibilità a venire in Commissione per discutere della delibera sul fine vita, crediamo che non ci siano davvero più scuse per non avviare in Assemblea Legislativa una discussione seria ed approfondita su questo tema. Ecco perché auspichiamo che l’iter per la discussione del progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito vada avanti celermente, iniziando proprio dalla nomina del relatore che deve avvenire al più presto”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo la presentazione di un question time riguardo al tema del fine vita e della delibera con cui la Regione Emilia-Romagna ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale.

“Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una serie di interventi di esponenti pubblici, alcuni decisamente fuori luogo, sui giornali e sugli altri mezzi di informazione mentre il dibattito in Assemblea Legislativa su questo tema è stato letteralmente bypassato – ha spiegato Silvia Piccinini – Il fatto che fino ad oggi non sia stato possibile parlare del fine vita in Assemblea legislativa credo che non abbia aiutato a fare chiarezza su una materia complessa e delicata e che non può essere ostaggio di una maggioranza divisa o di strumentalizzazioni di parte, ma che meriterebbe invece un dibattito approfondito e trasparente. Ecco perché la disponibilità dell’assessore Donini a venire al più presto in Commissione sanità a parlare della delibera regionale e sulle sue possibili modifiche, ribadita oggi in aula, è sicuramente una buona notizia perché finalmente dà un segnale di apertura al confronto. Un’apertura che adesso speriamo possa riguardare anche l’iter per la calendarizzazione e discussione del progetto di legge, che ho presentato a mia prima firma per dimezzare i tempi di discussione del testo di iniziativa popolare, a cominciare proprio dalla nomina del relatore. Basta perdere tempo” conclude la capogruppo regionale M5S.