Florim Mordano, Piccinini (M5S): “Bene accorgimenti dell’azienda ma confronto con i residenti deve continuare per cercare di azzerare tutti i disagi”

“È apprezzabile il fatto che l’azienda abbia già messo in atto dei miglioramenti dal punto di vista logistico e tecnologico per cercare di limitare i disagi denunciati dai cittadini, ma il monitoraggio della Regione deve proseguire. Così come deve continuare il confronto con i residenti in modo da capire quali siano le problematiche ancora da risolvere”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina l’assessore regionale, Irene Priolo, in Commissione territorio ed ambiente ha parlato della situazione dello stabilimento Florim di Mordano in relazione alle criticità legate all’attività dell’azienda ceramica e denunciate nelle scorse settimane da residenti e cittadini.

“Se da un lato le parole dell’assessore Priolo confermano il fatto che nei mesi scorsi ARPAE abbia portato avanti un’attenta attività di monitoraggio su tutte le possibili fonti inquinanti – aggiunge Silvia Piccinini – dall’altro le problematiche rilevate dai cittadini e da chi vive a ridosso dello stabilimento non devono essere sottovalutate. Bene, quindi, che l’azienda abbia adottato nuovi accorgimenti per cercare di limitare i disagi ma l’obiettivo finale deve essere quello di cercare il più possibile di azzerare ogni criticità, proprio a tutela di chi vive nell’immediate vicinanze. Per questo auspichiamo che venga assicurato un costante confronto tra azienda, ARPAE e cittadini tale da garantire un monitoraggio di tutti gli interventi già programmati e di quelli che dovranno essere realizzati, come quello che riguarda le vibrazioni che ad oggi resta ancora un tema sostanzialmente aperto” conclude la capogruppo regionale M5S.