Focolai Covid negli allevamenti di visoni, il M5S: “Stop temporaneo alla produzione non basta. Bisogna chiudere per sempre queste strutture”

“Il focolaio Covid scoppiato all’interno di un allevamento di visoni di Padova, che comporterà nei prossimi giorni l’abbattimento degli oltre duemila animali presenti, dimostra come sia indispensabile prevedere la chiusura immediata e definitiva di queste strutture. Lo stop alla produzione fino alla fine del 2021 non è sufficiente se si vuole garantire la sicurezza sanitaria sia interna che verso l’esterno”. È quanto ribadiscono Silvia Piccinini, Erika Baldin e Ilaria Dal Zovo, rispettivamente consigliere regionali del MoVimento 5 Stelle in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dopo la notizia dello scoppio di un focolaio Covid all’interno di un allevamento di visoni a Villa del Conte, in provincia di Padova.

“Prima ancora che il ministro Speranza predisponesse lo stop alla produzione fino a fine anno, a partire dall’Emilia-Romagna avevamo ottenuto che venisse alzato il livello di guardia all’interno degli allevamenti con un monitoraggio preciso e constante sulla possibile diffusione del Covid – spiegano le tre esponenti del MoVimento 5 Stelle – Attenzione che si è concretizzata poi con l’ordinanza che ha introdotto a livello nazionale la sorveglianza diagnostica obbligatoria e che ha portato oggi all’individuazione del focolaio padovano. Per questo crediamo che sia indispensabile chiudere definitivamente queste strutture senza ulteriori rinvii o tentennamenti. Il rischio, infatti, è che una ulteriore perdita di tempo potrebbe portare a peggiorare ancora più la situazione, esponendoci a rischi sanitari molto seri e al tempo stesso condannando gli animali presenti negli allevamenti a subire atrocità inutili e disumane” concludono le tre esponenti del MoVimento 5 Stelle.