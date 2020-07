Fondi UE: Bonaccini e Schlein la smettano di parlare di MES. Serve lavoro comune con Assemblea per stabilire priorità sull’utilizzo del Recovery Fund

“Invece di perdere tempo a far credere che i soldi del MES siano un’opportunità, Bonaccini e la vicepresidente Schlein vengano in Assemblea a confrontarsi su quali saranno le priorità dell’Emilia-Romagna nell’utilizzo delle uniche risorse reali e immediatamente disponibili grazie al lavoro del presidente Conte sul Recovery Fund”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle recenti dichiarazioni del presidente Stefano Bonaccini e della vicepresidente Schlein sul MES. “Contrariamente a quanto si vuole far credere i soldi del MES non sono affatto un vantaggio per l’Italia, anzi metterebbe il nostro Paese in una condizione di sorveglianza rafforzata che il MoVimento 5 Stelle vuole assolutamente evitare – spiega Silvia Piccinini – Obiettivo che evidentemente non è condiviso dai vertici dell’Emilia-Romagna che continuano a dipingere il MES come la panacea di tutti i mali. Noi crediamo che, invece, il presidente Conte con il lavoro fatto sul Recovery Fund abbia aperto una nuova strada anche sul fronte dei rapporti di forza con l’Europa. Ecco perché anche la nostra Regione dovrebbe lavorare per cercare di sfruttare il più possibile questa grande opportunità offerta dal Governo. E nel caso Schlein e Bonaccini non lo sapessero, in Parlamento non c’è nessuna maggioranza in grado di sostenere la strada del MES come ha dimostrato il voto dei giorni scorsi sulla mozione presentata da +Europa che chiedeva proprio il ricorso immediato a questo strumento. Si mettano una volta per tutte l’anima in pace e comincino invece a lavorare per aprire un confronto con l’Assemblea Legislativa, sull’utilizzo dei soldi reali del Recovery Fund”.