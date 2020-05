Fondo affitti, Piccinini (M5S): “Accolte le nostre sollecitazioni. Azione coordinata con il Governo per dare una mano a studenti, famiglie e lavoratori”

“Bene che la Regione abbia dato attuazione alle nostre sollecitazioni sull’importanza di mettere in campo al più presto aiuti e sgravi per le persone in difficoltà a seguito dell’emergenza in corso e per incentivare gli affitti a lungo termine. Adesso, anche grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo, famiglie, lavoratori e studenti potranno contare su un contributo importante per quel che riguarda la casa”.

È il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al fondo affitti regionale da quasi 15 milioni di euro presentato questa mattina dalla Giunta. “Aspettiamo di leggere nel dettaglio il testo della delibera ma ci sembra che, già da adesso, al suo interno siano state accolte tutte le proposte che qualche settimana fa avevamo avanzato lanciando l’allarme sulla necessità di dare una risposta sul tema degli affitti – aggiunge Silvia Piccinini – Intervenire sui canoni dando contributi diretti e sgravi, oltre che prevedere dei bonus per chi aderisce alla rinegoziazione, è esattamente quello che avevamo chiesto proprio per cercare di dare una mano concreta a famiglie, lavoratori, studenti ma anche ai proprietari colpiti dall’emergenza Coronavirus” conclude la capogruppo del MoVimento 5 Stelle.