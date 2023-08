FONTANELICE, PICCININI (M5S): “RIAPRIRE AL PIÙ PRESTO LA SP33. REGIONE ACCOLGA APPELLO DI CITTADINI ED IMPRENDITORI”

Riaprire al più preso la Sp33 che collega le province di Bologna e Ravenna: è quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, all’interno di una interrogazione presentata alla Giunta. “A quasi 90 giorni dagli eventi alluvionali che hanno devastato gran parte dell’Emilia-Romagna e provocato frane e smottamenti soprattutto in Appennino, la strada provinciale Casolana, all’altezza di Fontanelice, non solo è ancora interrotta ma un suo ripristino immediato sembra impossibile visto che non sono stati ad oggi programmati interventi di nessun tipo per la sua riapertura – spiega Silvia Piccinini – Uno scenario davvero desolante che ha gettato nello sconforto residenti ed imprenditori che da mesi ormai sono costretti a percorrere una strada alternativa molto pericolosa a causa delle pendenze proibitive. Per questo è necessario che si trovi al più presto una soluzione a questo forte disagio”. Nella sua interrogazione la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle ricorda come il ripristino della Sp33 fosse uno degli obiettivi del documento consegnato al generale Figliuolo durante la sua visita nelle zone alluvionate dei giorni scorsi. “I cittadini e gli imprenditori di Fontanelice non possono continuare ad essere ostaggio di questa frana. Per questo è necessario che la Regione accolga il loro messaggio di aiuto e metta in campo tutte le risorse necessarie per garantire il ripristino immediato della viabilità e la riapertura in sicurezza della strada provinciale” conclude Silvia Piccinini.