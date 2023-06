FRANA MONTERENZIO, PICCININI (M5S): “SU RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SERVONO RISPOSTE IN TEMPI RAPIDI”

“Affrontare la grave situazione in cui versa Monterenzio dopo l’alluvione delle scorse settimane in tempi rapidi e avendo certezze sui finanziamenti per ristabilire la viabilità e limitare le frane. Risorse che, come ha ribadito oggi la Regione, per l’Appennino ammontano almeno ad un miliardo di euro e che devono arrivare in fretta, altrimenti il rischio è di continuare a condannare all’isolamento un intero territorio”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina l’assessore regionale alla montagna, Igor Tariffi, ha risposto ad un question time presentato dalla stessa consigliera M5S sulle frane che hanno interessato la Strada provinciale Valle dell’Idice che di fatto hanno diviso in due il Comune di Monterenzio.

“La situazione della viabilità in quel territorio è compromessa ed è necessario intervenire al più presto – aggiunge Silvia Piccinini – Vi sono ipotesi circolate in questi giorni e che riguardano la realizzazione di un ponte Culvert o Bailey ma al momento non ci sono certezze, nemmeno sui finanziamenti. Ecco perché oggi servono risposte immediate nei confronti dei cittadini che aspettano di poter ritornare alla normalità dopo la tremenda alluvione delle scorse settimane”. Per la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle questa deve essere l’occasione anche per fare scelte lungimiranti, tarando tutti i progetti che si andranno ad attuare in base proprio alle caratteristiche del territorio, limitando al massimo i rischi. “A Monterenzio è in previsione di ricostruire una scuola media con i fondi del PNRR esattamente dov’è ora, quindi, in un’area potenzialmente alluvionabile e credo che anche su questo aspetto, alla luce di quanto accaduto, debba essere fatta una riflessione” conclude Silvia Piccinini.