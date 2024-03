GIOVANE MAMMA E TRE BAMBINI MORTI IN UN INCENDIO A BOLOGNA, PICCININI (M5S): “TRAGEDIA IMMANE. SIAMO VICINI AI LORO FAMILIARI”

“L’incendio di questa notte in cui hanno perso la vita una giovane mamma e i suoi tre bambini è una tragedia terribile. Ai familiari delle vittime va il nostro cordoglio in un momento così straziante e doloroso”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alla morte di Stefania Alexandra Nistor e dei suoi tre figli di 2 e 6 anni, avvenuta questa notte in un appartamento via Bertocchi a Bologna a causa di un incendio generato, molto probabilmente, da un corto circuito partito da una stufetta elettrica. “Si tratta di un dramma reso ancora più inaccettabile a causa delle modalità in cui è avvenuto. Difficile accettare che le vite di tre splendidi bambini e della loro mamma possano finire in quel modo. Per questo tutta la comunità del Movimento 5 Stelle si stringe attorno ai loro cari e all’intera comunità bolognese” conclude Silvia Piccinini.