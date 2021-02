Governo, Piccinini (M5S): “Conte ha svolto un grande lavoro. Suoi risultati e dell’intera coalizione non vadano dispersi”

“Conte con le dichiarazioni di oggi ha dimostrato ancora una volta di essere un uomo di grande statura, e a lui tutto il MoVimento 5 Stelle deve essere grato per il grande lavoro svolto in questi anni, all’interno di una coalizione con Pd e Leu che ha saputo portare a casa risultati importanti per i cittadini come il Reddito di Cittadinanza, e per la sostenibilità ambientale come il Superbonus 110%. Sono risultati che non devono andare dispersi, così come lo spirito di unità e coesione raggiunto con gli alleati. La strada è tracciata e anche per questo voglio ringraziare Giuseppe Conte che con il messaggio di oggi ha fatto sapere che non rinuncerà a fare di nuovo la propria parte”. È questa la dichiarazione di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle a commento delle parole di Giuseppe Conte pronunciate all’uscita da Palazzo Chigi.