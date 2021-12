GRAZIE AL M5S LA TUTELA DELL’AMBIENTE E IL SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI TROVANO SPAZIO NEL NUOVO BILANCIO DELLA REGIONE. PICCININI: “ACCOLTE LE NOSTRE PROPOSTE SUGLI INCENTIVI AI COMUNI PER L’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE E MAGGIORI RISORSE PER LE PERSONE NON UDENTI”

Più attenzione all’ambiente e alle persone fragili: sono questi gli obiettivi raggiunti dal MoVimento 5 Stelle all’interno del bilancio regionale approvato dall’Assemblea Legislativa nella tarda serata di ieri. Grazie all’approvazione di un emendamento e due ordini del giorno, presentati dalla capogruppo Silvia Piccinini, il M5S è riuscito a far confermare alla giunta impegni importanti riguardo la salvaguardia dell’ambiente e il miglioramento della qualità dell’aria, oltre ad accrescere in modo considerevole le risorse destinate all’integrazione e il sostegno delle persone sorde.

Nello specifico i due ordini del giorno approvati riguardano, il primo, la conferma anche per il prossimo anno degli incentivi agli enti locali per il rinnovo del loro parco auto attraverso l’acquisto di veicoli elettrici, mentre il secondo impegna la Giunta a stanziare le risorse necessarie per la realizzazione di servizi di interpretariato digitale in modo da rendere più agevoli le comunicazioni telefoniche da sordi a udenti e viceversa.

“Per quanto riguarda il rinnovo del parco auto, siamo riusciti ad ottenere un nuovo stanziamento di 1 milione di euro del fondo già attivato su nostra proposta nel 2021 e che ha visto 142 Comuni dell’Emilia-Romagna acquistare ben 174 veicoli a ridotto impatto ambientale – spiega Silvia Piccinini – Inoltre saranno complessivamente 1,8 milioni nei prossimi tre anni le risorse destinate dalla Regione all’implementazione di supporti tecnologici per permettere alle persone non udenti di poter comunicare con facilità, soprattutto in situazioni di emergenza. Si tratta di due risultati di cui vado particolarmente fiera perché confermano l’impegno del MoVimento 5 Stelle sul fronte ambientale e sociale. Due obiettivi su cui, grazie proprio alle nostre sollecitazioni, anche la Regione ha deciso di puntare con decisione”.

Riguarda il tema ambientale anche l’emendamento al bilancio targato M5S e che introduce nella clausola valutativa della legge sull’acquacoltura una valutazione sull’impatto sull’ambiente che la stessa ha generato. “Cominciamo da questo ambito specifico ma il nostro obiettivo è quella di estendere questa sorta di certificazione verde a tutte le leggi regionali considerato che il rispetto dell’ambiente deve necessariamente essere messo al centro della nostra azione politica, non abbiamo più scuse” aggiunge Silvia Piccinini.

Soddisfazione da parte della capogruppo anche per le risorse che il nuovo bilancio regionale stanzia per i centri di formazione pubblici. “Si tratta di un altro nostro obiettivo raggiunto visto che in questo modo si è rispettato il nostro ordine del giorno approvato a luglio in cui si prevedeva lo stanziamento di 1,4 milioni di euro destinati al sostegno dei centri di formazione pubblica. Un impegno che la Regione oggi ha rispettato. Nonostante questi importanti passi in avanti il nostro voto finale sul bilancio è stato comunque negativo, visto che resta ancora molta strada da fare per attuare una reale svolta sui temi della sanità, dell’ambiente e del sociale in Emilia-Romagna” conclude Silvia Piccinini.