Gruppo trans aggredito a Bologna, Piccinini (M5S): “Episodio grave che dimostra assoluta urgenza dell’approvazione del DDL Zan”

“Massima solidarietà a Cristian Cristalli e al gruppo Trans Aps aggrediti in via dell’Unione. Episodi come quello di sabato sera dimostrano l’assoluta urgenza di approvare al più presto il Ddl Zan”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’aggressione subita dal gruppo Trans Aps l’altra sera in via dell’Unione a Bologna da parte di dieci ragazzi, come testimoniato da un video postato sui social network. “Si tratta di un episodio che non deve passare sotto silenzio e che deve far comprendere l’importanza di dotare il nostro Paese di uno strumento normativo contro la violenza e l’omotransfobia – aggiunge Silvia Piccinini – In Regione due anni fa abbiamo portato avanti una dura battaglia per approvare una prima e importante legge, nonostante il becero ostruzionismo delle forze dei centrodestra, ma adesso è arrivato il momento di fare un ulteriore passo in avanti con l’approvazione di una legge nazionale” conclude la capogruppo regionale M5S.