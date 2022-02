GUERRA IN UCRAINA, PICCININI (M5S): “REGIONE ILLUMINI DI GIALLO E BLU LA PROPRIA SEDE IN SEGNO DI SOLIDARIETÀ. ATTACCO RUSSO È VIOLENZA INACCETTABILE”

Illuminare di giallo e blu la sede della Regione Emilia-Romagna in segno di solidarietà al popolo ucraino e ferma condanna dell’aggressione russa: è quanto propone Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, nel giorno dell’attacco della Russia di Putin all’Ucraina. “Si tratta di un atto di violenza inaccettabile, che porta drammaticamente la guerra nel cuore d’Europa. La risposta a questo attacco deve essere forte ed efficace oltre che unitaria, perché sui valori della pace, della libertà e della democrazia non si transige – spiega Silvia Piccinini – Ed anche i gesti simbolici possono avere un forte valore comunicativo in questa direzione. Per questo ho chiesto che anche la Regione illumini fin da subito la propria sede con i colori della bandiera ucraina, come sta avvenendo per i monumenti di molte città europee e come succederà questa sera anche al Colosseo. La solidarietà al popolo di Kiev e alle sue istituzioni deve essere dimostrata con chiarezza e tempestività”.