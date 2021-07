I portici di Bologna diventano patrimonio Unesco. Piccinini (M5S): “Risultato straordinario. Adesso al lavoro per tutelarli sempre di più”

“L’iscrizione dei portici di Bologna tra i siti patrimonio dell’Umanità dell’Unesco è una straordinaria notizia che aspettavamo da tempo. Si tratta di un riconoscimento che la nostra città merita, frutto di un lavoro di squadra che per una volta ci ha visto tutti uniti per raggiungere con determinazione questo obiettivo. Adesso Bologna può far crescere ancora di più la sua popolarità nel mondo”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, commentando la notizia dell’iscrizione per la città di Bologna e dei suoi portici tra i siti patrimonio dell’Umanità arrivata nel corso della seduta del 44esimo Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Fuzhou.

“Questo riconoscimento non deve essere un traguardo ma un punto di partenza per la tutela e la valorizzazione di un patrimonio invidiato da tutti e che adesso tutto il mondo imparerà a conoscere e ad ammirerà sempre di più– aggiunge Silvia Piccinini – Complimenti alla giunta Merola e a chi, con determinazione e impegno, ha portato avanti questo intenso lavoro” conclude la capogruppo regionale M5S.