IL GOVERNO MELONI DÀ IL VIA LIBERA ALL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA TRE MONTI, PICCININI (M5S): “IMOLA BEFFATA DA FDI, LEGA E FORZA ITALIA CHE DICEVANO DI ESSERE CONTRARI”

“Il via libera alla sopraelevazione della discarica di Imola decisa ieri dal Consiglio dei Ministri è una beffa per tutti quei cittadini che in questi anni avevano creduto alle promesse di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Dopo i fiumi di parole spesi in questi anni contro questo progetto, oggi scopriamo che la sopraelevazione della discarica Tre Monti per il centrodestra era una priorità da affrontare addirittura nella seconda seduta del Consiglio dei Ministri, a nemmeno un mese dall’insediamento del nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni”. È il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che ieri sera il Consiglio dei Ministri ha deliberato il superamento del dissenso espresso dalla Soprintendenza nel procedimento di valutazione d’impatto ambientale del progetto di ampliamento della discarica Tre Monti di Imola (la cosiddetta “sopraelevazione del terzo lotto”) proposto da ConAmi e Herambiente.

“Come il MoVimento 5 Stelle ha sempre sostenuto, la sopraelevazione è di fatto un ampliamento camuffato che porterà a stoccare ancora nuovi rifiuti in un sito che invece deve essere destinato alla sua chiusura definitiva – aggiunge Silvia Piccinini – Credo che le forze politiche che fanno parte del nuovo governo di centrodestra, e che in questi anni evidentemente hanno finto di stracciarsi le vesti per ribadire il no all’ampliamento della discarica, oggi debbano dare conto di questa decisione ai cittadini. Rigettare il parere della Soprintendenza che aveva detto no alla sopraelevazione del terzo lotto è molto grave e condanna un intero territorio, quello di Imola, a convivere ancora a lungo con i rischi ambientali e sanitari derivanti alla presenza della discarica Tre Monti. Aspetti che evidentemente, nonostante le dichiarazioni di questi anni, non interessano né alla Lega, né a Fratelli d’Italia tantomeno a Forza Italia” conclude Silvia Piccinini.